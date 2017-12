Jardim Centenário Ladrão invade casa, dá paulada em dono da residência e acaba preso "A vítima agredida é treinador de cachorros"

O treinador de cachorros de 37 anos foi agredido a pauladas durante roubo em casa, na madrugada desta segunda-feira (18), na Rua Tremembé, no Jardim Centenário, em Campo Grande. O autor, Weverson Antunes da Silva, 20 anos, foi preso pela Polícia Militar.

De acordo com a ocorrência, o treinador acordou com os cachorros atacando um suspeito que havia invadido a casa dele. A vítima, então, saiu no quintal e repreendeu o ladrão, mas acabou agredido com uma paulada na cabeça. A vítima foi socorrida e levada para o posto de saúde do Bairro Aero Rancho e liberada em seguida.

Em seguida, o ladrão fugiu sem levar nada pulando muro de várias casas. A Polícia Militar foi acionada e em rondas pela região do Aero Rancho e Centenário, conseguiu encontrar Weverson. Ele foi preso e levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga.

Segundo o sargento Clayton Godoy, Weverson tem várias passagens pela polícia por furto e roubo. No ano passado, o rapaz iniciou motim na cadeia de Naviraí, distante 366 quilômetros de Campo Grande e foi transferido para o presídio da Gameleira na Capital, de onde estava foragido até esta madrugada.