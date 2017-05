Jardim Paulista Ladrões "amoitam" objetos de furto, um volta para pegar e acaba linchado

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Mazini Fujioka Silvério (21), foi preso após ser flagrado por câmeras de videomonitoramento furtando uma casa. Mazini foi detido e espancado por moradores. O comparsa dele, Jhames Aparecido Rodrigues Lopes (19), conseguiu fugir. A tentativa aconteceu na noite desta quarta-feira (24), na Rua Herbert Moses, Jardim Paulista, em Campo Grande.

Segundo boletim de ocorrência, as vítimas com idades de 30 e 53 anos tiveram a casa furtada. Os moradores do imóvel acionaram a polícia e relataram que, os vizinhos haviam presenciado, por câmeras de segurança, a ação dos bandidos.

Após buscas em terrenos baldios do entorno, os policiais conseguiram encontrar parte dos objetos furtados escondidos em meio ao matagal. Foram recuperados uma TV de 42 polegadas, um tablet, kit multimídia e três vidros de perfume.

Ainda segundo registro, os objetos foram recolhidos e no momento em que era feito o registro policial, a PM foi informada de que os criminosos haviam voltado para recolher os objetos e como não encontraram tentaram arrombar outra residência, porém 'deu ruim'.

Dessa vez os ladrões se deram mal, um deles, Mazini, foi perseguido, detido e espancado pelos moradores. Ele confessou o furto e ainda levou a polícia até a residência e uma praça, onde estavam o restante dos objetos furtados. O criminosos foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. A polícia fez rondas na região, mas não conseguiu localizar os comparsas dele.