São Gabriel do Oeste Ladrões arrombam e fogem após tentar furto em agência do Banco do Brasil Os autores deixaram uma escada para trás

Por: Página Brazil/Reproduzida por Tero Queiroz 26/11/2018 às 09:04 Comentar Compartilhar

Os bandidos tentaram arrombar a porta da caixa forte que dá acesso aos cofres A agência do Branco do Brasil de São Gabriel do Oeste, localizada na Rua Minas Gerais, sofreu mais uma tentativa de furto por volta de 03h50min deste domingo (25). De acordo com informações do site Idest, o gerente a agência acionou os policiais relatando que a central de monitoramento informou que haviam dois indivíduos dentro da agência. Com apoio de investigador da Polícia Civil, uma equipe da PM foi ao local, onde encontraram na parte de trás da agência uma escada que havia sido utilizada pelos ladrões para quebrar o vidro e a grade. Como o gerente da agência não possuía a chave da porta principal da agência, os policiais quebraram a porta para entrar no prédio e realizar uma varredura no local, constatando que nada foi levado. Os indivíduos tentaram arrombar a porta da caixa forte que dá acesso aos cofres, mas sem êxito. O caso foi registrado pela PM e encaminhado para Delegacia de Polícia Civil para as providências previstas em lei.