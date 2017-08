Jardim Manaíra Ladrões arrombam supermercado com 32 câmeras de segurança e furtam R$ 46 mil urto foi nesta quarta-feira (16), em Campo Grande. Ladrões também furtaram equipamentos que armazenam imagens das câmeras de segurança.

Foto: Osvaldo Nóbrega/TV Morena

Ladrões arrombaram um supermercado na madrugada desta quarta-feira (16) e furtaram R$ 46 mil, no jardim Manaíra, na região sul de Campo Grande. O comerciante disse que em 17 anos foi assaltado 21 vezes.

De acordo com a polícia, por volta das 4h (de MS), os assaltantes desligaram a energia do comércio, desativaram os alarmes e arrombaram dois portões para entrar no prédio.

Os bandidos também arrombaram o cofre onde estava o dinheiro para pagamento de fornecedores. O comerciante que mora nos fundos do supermercado acordou com o barulho e viu dois ladrões fugindo com uma mochila nas costas.

O comércio tem 32 câmeras de segurança, mas os ladrões também furtaram os equipamentos que gravam e armazenam as imagens.

A Polícia Militar foi acionada, porém, até a publicação desta reportagem ninguém havia sido preso. A perícia da Polícia Civil foi ao local e procura por pistas dos suspeitos.