Nas Moreninhas Ladrões espancam sem motivo senhor de 60 anos após roubá-lo "Brutalidade e ódio de bandidos não tem trégua nem no Natal"

A covardia, brutalidade e tudo isso sem motivos em 2016, chegou ao seu auge, prova disso é que mesmo no dia em que se comemora o Natal, sendo que esse espírito significa ter amor ao próximo, alguns delinquentes e covardes não sabem de fato o significado da palavra amor.

De acordo com o triste registro de ocorrência, um senhor de 60 anos foi espancado por dois bandidos ao sofrer assalto na madrugada desta segunda-feira (26), o caso aconteceu na região do bairro Moreninha III, em Campo Grande. Segundo a polícia, a vítima sequer esboçou reagir à abordagem dos suspeitos, mas mesmo assim os criminosos munidos de ódio involuntário agrediram o senhor.

O registro da ocorrência relata que por volta das 0h30 a vítima voltava de carona de uma festa familiar de Natal e decidiu descer do veículo próximo da portaria do CRS (Centro Regional de Saúde) do bairro para seguir a pé o trajeto até sua casa.



Menos de dois quarteirões depois, o idoso foi surpreendido pela ação dos bandidos. Eles o empurraram pelas costas e depois de lhe agredirem com socos e chutes, mesmo caído ao chão, levaram sua carteira, celular e alguns pertences.

A vítima passou por atendimento médico em uma farmácia nas proximidades, fez curativos nas escoriações que sofreu e decidiu registrar a ocorrência somente nesta manhã, no 4º DP (Moreninha), que investigará o caso.