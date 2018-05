Chapadão do Sul Ladrões invadem casa e agridem ex-prefeito

Foto: Adejair Morais

O ex-prefeito Edwino Schultz (82) é o nome do homem ferido à faca por dois ladrões logo nas primeiras horas da manhã de hoje na Avenida Quatro com a Vinte e Um em Chapadão do Sul. Ele estava tomando café quando a dupla entrou armada com revólver e pistola e renderam o idoso. Roubaram apenas R$ 40,00 e agrediram fisicamente a vítima com facadas e o arrastaram pela casa. Um morador das imediações se aproximou e foi notado pelos ladrões que fugiram em direção ao Parque União. A "saidinha" alusiva ao Dia das Mães colocou milhares de preso nas ruas em todo o Brasil. Somente em Campo Grande são 700 apenados e a dupla de vagabundos que atacou Schultz pode ser desta leva de bandidos que deixam a cadeia para massacrar cidadãos.

BANDIDOS CONHECIDOS - Segundo informações os bandidos são conhecidos, possuem antecedentes e estão constantemente sendo presos pela Polícia Militar. Schultz já foi assistido, saiu do hospital e passa bem. Fontes policiais chamam a atenção dos moradores de Chapadão do Sul e das demais cidade da região para o aumento do número de bandidos nas ruas beneficiados com a “saidinha do Dia das Mães”, apesar da maioria não ter a mínima sentimento com a data, principalmente com a “mãe dos outros.

APANHOU MUITO - Schultz não teve tempo de se levantar quando um dos bandidos colocou o revólver na sua boca e exigiu que entregasse o dinheiro guardado na casa para não morrer. Logo a seguir começaram as agressões, derrubaram o idoso no chão e o arrastaram para dentro do quarto na busca por objetos de valor. Acharam apenas R$ 40,00. Atacaram o ex-prefeito com chutes e tapas quando ele começou a gritar por socorro, chamando a atenção de um vizinho que veio até o portão. Os dois ladrões saíram correndo em direção ao parque união. A Polícia Militar já esteve na casa do ex-prefeito e já tem as características dos criminosos.

SAIDINHA DO DIA DAS MÃES - Neste ano mais de 700 internos do sistema penitenciário de Campo Grande ganharam o benéfico de passar o Dia das Mães em casa. De acordo com a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) são 706 no total: 39 mulheres do regime semiaberto, 476 homens do semiaberto (Gameleira) e 191 homens do aberto (Casa do Albergado).

"AUXILIAR PRESO AO CONVÍVIO" - A ‘saidinha’ não é um indulto. Os internos deixaram a prisão no último sábado (12) e a saída tem duração de até sete dias, de acordo com a legislação. O benefício é concedido com base na Lei de Execução Penal e contempla presos com bom comportamento. Podem requerer o benefício os condenados do regime semiaberto que tenham cumprido, ao menos, 1/6 da pena se primários e 1/4 se reincidentes. O objetivo é auxiliar o preso no retorno ao convívio familiar.

O preso deve fornecer ao juízo o endereço de onde ficará hospedado durante o período, além de estar proibido de se ausentar de casa durante a noite. Frequentar bares e estabelecimentos similares é proibido. É também o juiz que determina dia e hora para o retorno do condenado ao estabelecimento prisional. Mas estas prerrogativas são importantes apenas no papel porque a maioria não sabe fazer outra coisa a não ser roubar trabalhadores.