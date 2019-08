PREJUÍZO Ladrões invadem depósito, levam computadores de R$ 23 mil e comemoram com champanhe Depósito está emprestado ao Senac

Foto: Clayton Neves/Campo Grande News

Além de levar dois computadores da Apple, causar prejuízo de aproximados R$ 46 mil, ladrões ainda tomaram champanhe no depósito da Federação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul, durante roubo na noite de ontem (27).

Ainda segundo a ocorrência, uma garrafa de champanhe foi aberta e consumida pelos bandidos no local.

Conforme a Fecomércio, o depósito é cedido para o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

O caso foi registrado como furto na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro.