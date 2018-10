Pioneira Ladrões invadem igreja e levam dinheiro da oferta e eventos em MS A chuva foi a distração usada para ação dos criminosos

Igreja de MS foi invadida por bandidos na madrugada desta quarta-feira (24) Foto: Osvaldo Nóbrega/TV Morena

Uma paróquia do bairro Pioneiros, na região sul de Campo Grande, foi invadida por bandidos no início da madrugada desta quarta-feira (24). De acordo com funcionários, um deles entrou na secretaria pela janela e então teve acesso ao armário onde ficava o dinheiro das ofertas.

Por volta das 11h (de MS), o alarme disparou e algumas pessoas chegaram a receber mensagens de alerta pelo celular. No entanto, como chovia muito e o sistema já tinha desativado outras vezes por conta do mau tempo, funcionários não deram importância.

"Nós infelizmente achamos que fosse pane elétrica, porque ocorreu exatamente igual das outras vezes que choveu. Só que agora eles [ladrões] entraram pela janela da tesouraria e levaram valor de oferta, almoços e promoções que fizemos. Nós ainda estamos contabilizando os valores e outro pessoal está na delegacia fazendo o boletim de ocorrência", disse ao G1 a secretaria paroquial, Sueli Carvalho Nantes.

Um dos suspeitos também arrombou a porta da cozinha. As imagens de circuito interno captaram a ação e serão encaminhados para polícia. As pessoas que atuam na igreja também comentaram que, somente perceberam o crime nesta manhã (24), quando iniciavam o expediente.

A Polícia Militar (PM) e perícia criminal estiveram no local.

Fonte: G1 MS