LadrÃµes invandem lotÃ©rica em Juti e levam R$ 12 mil

"Pé Quente?" Ladrões invandem lotérica em Juti e levam R$ 12 mil "Passa o malote", disse um dos ladrões

Ladrões em uma motocicleta invadiram a casa lotérica Pé Quente e fugiram levando malote com R$ 12 mil e uma lâmina de cheque. Crime aconteceu na quarta-feira (7) desta semana, na Avenida Sérgio Maciel, no Centro de Juti, distante 320 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, as funcionárias de 20 e 21 anos, relataram que um homem chegou ao local de capacete na cabeça e armado com revólver anunciou o roubo dizendo passa o malote. Em seguida, pulou para parte de dentro, recolheu todo o dinheiro do caixa e colocou dentro de uma bolsa preta de mão.

Na sequência, fugiu junto com o comparsa que o esperava de motocicleta Honda Titan, de cor preta, com a primeira letra da placa tampada. A Polícia Militar foi acionada e fez buscas na região, mas os autores não foram localizados.

A vítima não soube precisar a quantia levada, mas acredita que seja em torno de R$ 12 mil. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município. As policias de Caarapó e Naviraí também foram acionadas.