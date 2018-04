Campo Grande Ladrões quebram porta de vidro e invadem camiseteria no Centro Bandidos furtaram camisetas e arrombaram caixa

Foto: Valdenir Rezende

Camiseteria localizada na rua Rui Barbosa, quase esquina com Afonso Pena, no Centro de Campo Grande, foi arrombada na manhã deste domingo (15) e teve a porta de vidro destruída por ladrões.

De acordo com a dona da loja, Nadir Corrêa Sampaio, 60, os bandidos quebraram a porta de vidro e furtaram camisetas. “Eles pegaram umas camisetas da vitrine e roubaram R$ 30 do caixa e mais algumas moedas. O maior prejuízo é a porta que foi estilhaçada”, diz.

Nadir tem a loja desde julho do ano passado no local e conta ter sido a primeira vez que foi furtada. “Meu prejuízo deve ser em torno de R$ 400. Eu soube do furto porque umas pessoas que estavam no ponto de ônibus viram a porta quebrada e me ligaram por volta de 5h50. A Polícia Militar me ligou logo em seguida”.

A proprietária reclama ainda da falta de segurança na região central. Ela comenta que no fim do ano passado, roubaram uma loja de chinelo localizada ao lado da camiseteria. “Faz 10 dias que roubaram uma ótica na esquina da Rui Barbosa. Aqui não tem policiamento. Os roubos têm sido frequentes, pois muita gente circula por aqui durante a madrugada. A região está largada”.

Nadir esteve na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento) do Centro e aguarda a Perícia.