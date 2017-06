Centro Ladrões quebram vidro de loja e levam mercadorias na 14 de julho

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Criminosos quebraram a porta de vidro de uma loja e furtaram vários objetos, na noite do domingo (25), na Rua 14 de Julho, no Centro de Campo Grande. Já foram registrados, apenas no mês de junho cerca de 995 furtos na cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário de 28 anos contou que os suspeitos foram flagrados pelas imagens do circuito interno do estabelecimento.

Os acusados chutaram a porta da frente até arrombá-la. Em seguida entraram na loja e furtaram mercadorias. Ainda segundo o registro após o furto, o grupo fugiu e ninguém foi capturado até o momento. A quantidade e o valor do prejuízo não foram informados.

Segundo a Sejusp (Secretária de Estado de Justiça e Segurança Pública), nos primeiros seis meses, foram contabilizados 6.782 casos de furtos somente na Capital.

As imagens de seguranças serão avalidas pela polícia o caso segue sob ivestigação do crime de furto.