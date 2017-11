Bairro Parati Ladrões roubam veículo e caem em Rio durante fuga "O carro foi encontrado pendurado no Rio Anhandui"

Mãe e filho foram alvo de bandidos armados na madrugada desta quinta-feira (9), em Campo Grande, no Bairro Parati. Eles foram surpreendidos por bandidos quando voltavam para casa depois de sair de uma lanchonete.

As 4 horas da madrugada, a assistente de educação infantil, de 46 anos, e seu filho, de 26 anos, voltavam para sua residência após sair de uma lanchonete quando no cruzamento da Rua Emanuel Pereira Lima, no Bairro Parati uma motocicleta ‘fechou’ o veículo Celta e o assalto foi anunciado.

O garupa da moto armado desceu e mandou que mãe e filho saíssem do carro, um terceiro bandido surgiu e entrou no veículo junto do comparsa fugindo em seguida.

Já por volta das 5 horas da manhã o carro foi localizado ‘pendurado’ no Rio Anhandui. Nenhum dos autores foi localizado. O caso será investigado.