Nada modernos Ladrões se enrolam após roubo e levam cinco minutos para sair com S-10

Em assalto que aconteceu nesta quarta-feira (08), em Aparecida do Taboado, a 442 quilômetros de Campo Grande, uma família foi feita refém de bandidos, que de acordo com as vítimas levaram aproximadamente 5 minutos para fugir com a camioneta S-10 da família.

Segundo o Boletim de Ocorrência, as vítimas estavam na residência de um familiar e a chegada dos bandidos ocorreu após a despedida, em frente à casa. O condutor, de 56 anos, realizava manobra em marcha ré quando foi surpreendido pelos bandidos armados.

Um dos bandidos retirou o condutor e o filho, do lado esquerdo do veículo, enquanto o comparsa ordenou a saída da esposa e da filha, que estavam do lado direito.

Os criminosos eram magros, baixos, aparentavam ser adolescentes e falavam muitas gírias. De acordo com a vítima, a dupla estava encapuzada, de bonés e vestiam jeans, um deles camiseta manga cumprida escura e o outro camiseta branca, sendo um cor branca e outro cor parda.

As vítima saíram correndo em direção à casa do familiar e perceberam que os assaltantes demoraram cerca de cinco minutos para conseguirem sair com o veículo, haja vista, que a camioneta é hidramática, e ao que tudo indica eles não estavam conseguindo engatar a marcha. Ainda de acordo com as vítimas, alguns minutos se passaram e até que os meliantes conseguiram engatar a primeira marcha e fugiram.

A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas na cidade e avisaram sobre o roubo às cidades de Paranaíba/MS, Selvíria/MS e Santa Fé do Sul/SP para a realização de barreiras policiais.

O crime foi registrado como roubo majorado pelo emprego de arma na Delegacia de Polícia Civil de Aparecida do Taboado.