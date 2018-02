Vila Bandeirantes Ladrões se passam por políciais e roubam moto e pertences de entregador de lanches Dois homens, então, desceram dizendo: “polícia, polícia, revista”.

Garçom e entregador de lanches de 24 anos foi surpreendido e teve a motocicleta roubada por ladrões em um veículo preto, que se passaram por policiais. O crime aconteceu no cruzamento das ruas Alexandre Fleming com a Jamil Nachif, na Vila Bandeirantes, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou que fazia a entrega de lanches, quando durante o trajeto foi interceptado por um veículo preto, de quatro portas. Dois homens, então, desceram dizendo: “polícia, polícia, revista”. O modelo do automóvel não foi informado.

Enquanto o garçom era submetido a falsa abordagem, um dos ocupantes do carro mandou a vítima descer e fugiu com a moto dela. Também foram levados carteira com todos os documentos do entregador, que ainda tentou anotar a placa do carro usado no crime, mas sem sucesso.

No região, há câmeras de segurança e as imagens poderão ajudar a polícia durante as investigações O caso foi registrado Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga.

Somente no primeiro mês deste ano, foram registrados, somente na Capital, 1.890 casos de roubos e furtos. Em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram 2.072 casos, teve queda de 8%. As informações são da Sejusp (Secretária de Estado de Justiça e Segurança Pública).