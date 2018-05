Eldorado Lavadeira encontra idoso carbonizado em assentamento "Ela disse que o idoso costumava beber com frequência"

Cipriano Correia, de 73 anos, foi encontrado carbonizado na tarde de ontem, segunda-feira (21/05), em um sítio localizado na região do assentamento Eldorado, no município de Sidrolândia. Segundo registro, em meio às cinzas restavam pequenos pedaços de ossos e o crânio.

Ainda conforme a Polícia Civil, a vizinha, que lavava as roupas de Cipriano, o encontrou morto e acionou as autoridades. Ela disse que ele costumava beber com frequência, mas não sabe se o hábito está ligado a morte. Ainda não há informações sobre autoria e motivação.