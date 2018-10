Três Lagoas Livre a uma semana mulher é alvejada com sete tiros em casa “Aqui é o crime. Chegou a sua hora”, disse o autor ao tentar o assassinato

Segundo o site do Tribunal de Justiça, Rosângela respondia a três processos, sendo um por ameaça e dois por tráfico de drogas Foto: MS Destaque

Um homem ainda não identificado invadiu a casa de uma mulher de 38 anos e disparou sete vezes. Rosângela Coura Masena conhecida como “Bibi” foi atingida com pelo menos três tiros, sendo no braço esquerdo e na região do pescoço. O caso aconteceu na noite de ontem, terça-feira (3), no Conjunto Imperial, em Três Lagoas, distante 338 quilômetros de Campo Grande.

Conforme os sites locais, uma testemunha relatou à polícia que o suspeito de estatura baixa invadiu um dos cômodos da residência e disse: “Aqui é o crime. Chegou a sua hora”. Na sequência, disparou sete vezes em direção à vítima. O atirador fugiu em uma motocicleta Twister, de cor vermelha.

A mulher foi socorrida em estado grave pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada para o Hospital Auxiliadora de Três Lagoas.

A Polícia Militar fez rondas na região, mas sem sucesso. Por enquanto, não há informação sobre o estado de saúde da vítima. Segundo o site do Tribunal de Justiça, Rosângela respondia a três processos, sendo um por ameaça e dois por tráfico de drogas.

Histórico

Usando tornozeleira eletrônica, “Bibi”, cumpria pena por tráfico de drogas e há uma semana havia deixado a prisão. Ela está sedada e entubada na sala de emergência do Hospital Auxiliadora em estado grave.

Rosângela estava presa no Estabelecimento Penal Feminino de Corumbá desde o dia 27 de setembro do ano passado.

Por enquanto, não há informação se o atentado está relacionado ao tráfico de drogas. Testemunhas sobre o caso ainda serão ouvidas, segundo o delegado Ailton Pereira, responsável pela investigação. Segundo o site do Tribunal de Justiça, Rosângela respondia a três processos, sendo um por ameaça e dois por tráfico de drogas.

Fontes: Campo Grande News. JP News. Hoje Mais