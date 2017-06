Zanja Pytã Lobisomem e executado dentro de cemitério na fronteira

Brasileiro e executado no interior de um cemitério da cidade de Zanja Pytã, cidade situado próximo a fronteira com Ponta Porã, onde segundo informações o mesmo supostamente se fazia passar por “Lobisomem”.O mesmo foi identificado como, Ronaldo Godoi (20) vulgo “Capetinha” encontrado executado com uma facada e cinco disparos de arma de fogo na cidade paraguaia de Zanga Pytã a 15 kilometros da cidade de Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã, na manha de quinta feira (22) por volta das 09:00hs, quando populares que visitavam túmulos de seus entes queridos avistaram o corpo sem vida em meio aos túmulos e imediatamente alertaram os agentes da Divisão de Homicidios que com o apoio da promotora de justiça Sandra Diaz e o medico legista Cesar Gonzalez e a agentes da Policia Técnica realizaram os procedimentos de rigor.

Informações indicam que a vitima era um andarilho e se fazia passar por “Lobisomem” assustando moradores pela região, mas a policia acredita que o mesmo na noite de quarta feira teria invadido alguma residência na região com o intuito de realizar pequenos furtos e teria sido descoberto e perseguido, o mesmo teria entrado no cemitério tentando escapar dos seus captores que o terminaram executando de forma brutal no interior do cemitério da cidade paraguaia de Zanga Pytã.

O corpo da vitima após os procedimentos de rigor foi encaminhado ao IML do Hospital Regional de Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã a espera de seus familiares.