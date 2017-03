Lutando pela vida; homem pula janela Ã© encurralado e morre com 14 facadas na Capital

Crime-Calógeras Lutando pela vida; homem pula janela é encurralado e morre com 14 facadas na Capital

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Identificado até o momento apenas como sendo Luan, um homem, foi espancado e morto com pelo menos 14 golpes de faca dentro da conveniência de um posto de combustíveis, que fica na Avenida Calógeras com a Rua 26 de Agosto, no Centro de Campo Grande. O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (14).

De acordo Policiais Civis, que atenderam a ocorrência, testemunhas relataram que a briga entre a vítima e os dois homens começou na Avenida Calógeras com a Rua 7 de Setembro. Para fugir dos agressores, Luan correu até o posto de combustíveis e pulou a janela da conveniência, que estava aberta.

Mesmo Luan estando dentro do estabelecimento, os dois suspeitos, um deles identificado como sendo Bruninho, pularam também para o interior da loja. Sem saída, a vítima foi ferida nas costas, cabeça e braço com pelo menos 14 facadas. Após o crime, os agressores fugiram.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados. O homem foi encaminhado para a Santa Casa, mas não resistiu.

De acordo com o registro, uma travesti que trabalhava na Rua 7 de Setembro testemunhou o crime e relatou à polícia que o homicídio pode ter sido motivado por briga envolvendo droga. Funcionários do posto de combustíveis não quiseram comentar sobre o assunto. Os Policiais fizeram rondas na região, mas não conseguiram encontrar os suspeitos.

A redondeza é bem conhecida não apenas pelo comércio e mercados populares que movimentam a região, mas também pela grande quantidade de usuários de droga, moradores de rua e flanelinhas circulando no local. O caso é tratado apenas como crime a esclarecer.