Presídio Maconha e celulares são arremessados dentro de presídio e suspeito foge Flagrante aconteceu por um policial que realizava monitoramento externo

Um homem foi flagrado arremessando celulares e maconha para dentro da Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas.

A droga estava dividida em 17 tabletes e dentro de uma sacola junto com os aparelhos, mas, o suspeito conseguiu fugir e até o momento não foi identificado.

Segundo apuração do site JP News, o flagrante foi testemunhado por um policial que realizava monitoramento em uma das torres da penitenciária.

No mesmo instante, a testemunha emitiu sinal de alerta, porém, o suspeito conseguiu se esconder da mata.

Todo material foi encaminhado para a 2ª Delegacia da Polícia Civil, no bairro Vila Piloto. A informação divulgada é de que com esta ocorrência, somam-se cinco tentativas de transportar drogas e celulares pelo muro do local.

*Com informações do JP News