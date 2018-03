Maconha espalhada em pista apÃ³s caminhonete capotar totaliza 2,5 mil kg

Tráfico de drogas Maconha espalhada em pista após caminhonete capotar totaliza 2,5 mil kg Droga estava em dois veículos com registro de furto em Brasília. Um homem foi preso e o outro conseguiu fugir.

Droga que estava em duas caminhonetes apreendidas pela Polícia Rodoviária Estadual, na rodovia BR-060, em Campo Grande, nesta terça-feira (27), totalizou 2,5 mil kg, sendo 2.570 kg de maconha e 2,200 kg de cocaína. Um dos veículo chegou a capotar e espalhar os entorpecentes na pista.

O motorista da caminhonete que capotou ficou prensado em meio às drogas e acabou preso pelos policiais que faziam o acompanhamento. Já o segundo veículo foi abandonado na beira da estrada e suspeito conseguiu fugir. Até um helicóptero foi usado nas buscas, mas ninguém foi encontrado.

De acordo com a polícia, os suspeitos tinham a intenção de levar as duas caminhonetes carregadas de maconha até Goiânia. Os veículos haviam sido pegos em Ponta Porã, no sul do estado, mas possuem registro de roubo em Brasília.

Segundo a polícia, os agentes tinham a informação de que dois veículos roubados estavam com o carregamento. Ao tentarem parar os suspeitos, eles desobedeceram ordem e fugiram.