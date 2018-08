Dourados Madrasta acusada de matar criança é transferida para presídio

Foto: Osvaldo Duarte

Jessica Leite Ribeiro, 21, acusada pela morte do enteado Rodrigo Moura Santos, de apenas 1 ano, foi transferida no início da manhã desta sexta-feira (31/8) para o presídio feminino de Corumbá. Ela estava numa das celas do 1º Distrito Policial de Dourados desde o dia 16 de agosto, quando ocorreu o óbito da criança.

O transporte da madrasta foi feito por uma equipe da guarda escolta da Polícia Militar.

A mulher confessou ter pisado duas vezes no menor na manhã do dia 16, o que ocasionou vários ferimentos, entre eles, a ruptura do fígado. Jéssica foi indiciada por homicídio qualificado.

O pai do menino, Joel Rodrigo Avalo Santos, 24, também acabou preso e encaminhado à PED (Penitenciária Estadual de Dourados). Ele responderá por maus tratos.

Recentemente a defesa do jovem entrou com pedido de habeas corpus junto à Justiça, o que foi negado.

O Caso

Na manhã do dia 16 de agosto o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para atender um bebê que estaria passando mal, na rua Presidente Kenedy, região da Cabeceira Alegre.

No local, os socorristas constataram que a criança já estava morta.

A perícia foi acionada e constatou hematomas nas costas, cabeça e pescoço do bebê.

O menino foi levado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), onde constatou-se a morte violenta, incluindo a ruptura do fígado dele.