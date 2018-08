Dourados Madrasta teria pisado duas vezes em criança

Jessica Leite Ribeiro, 21, suspeita pela morte do enteado Rodrigo Moura Santos, 1, confessou ter pisado duas vezes na criança. O fato ocorreu há uma semana, no dia 16 de agosto, na região da Cabeceira Alegre e a mulher segue presa numa das celas da delegacia.

Na ocasião, o companheiro dela e pai do menino, Joel Rodrigo Avalo Santos, 24, também acabou preso e encaminhado à PED (Penitenciária Estadual de Dourados).

Conforme apurado pelo Dourados News, durante conversas da polícia com Jessica, ela confessou que a criança chorava muito e, incomodada, pisou no corpo de Rodrigo.

Com o aumento do choro, ela acabou mais uma vez o atingindo.

Logo depois, o menino passou mal e ela acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Antes, teria apertado o seu pescoço.

Após a confissão, ela foi submetida a outro depoimento, desta vez ao delegado responsável pelo caso. Um posicionamento por parte da Polícia Civil deve ser encaminhado ainda durante a tarde

O Caso

Na manhã do dia 16 de agosto o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para atender um bebê que estaria passando mal, na rua Presidente Kenedy, região da Cabeceira Alegre.

No local, os socorristas constataram que a criança já estava morta.

A perícia foi acionada e constatou hematomas nas costas, cabeça e pescoço do bebê.

O menino foi levado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), onde constatou-se a morte violenta, incluindo a ruptura do fígado dele.

Tanto a madrasta, quanto o pai da criança, acabaram encaminhados à delegacia e permanecem presos. O rapaz alega que não estava no imóvel no momento do fato.