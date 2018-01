Operação 'Bom Dia' Mãe "dá vida" a operação policial que desfaz quadrilha organizada de roubos de motos A mãe de um dos adolescentes denunciou o próprio filho para conter a quadrilha de criminosos. Os rapazes, entre eles menores, atuavam em Nova Andradina revendendo motos roubadas por cerca de R$ 450 reais

Foto: Reprodução/Nova News

A denúncia feita pela mãe de um adolescente envolvido com grupo criminoso levou a polícia a deflagrar operação que prendeu seis homens e apreender três adolescentes que formavam associação criminosa especializada no furto de motos em Nova Andradina, distante 298 quilômetros de Campo Grande. Com eles, foram apreendidas quatro motocicletas furtadas.

Segundo informações do site Nova News, indignada com o comportamento do adolescente envolvido com os criminosos, a mãe acionou equipe da PM e denunciou onde estaria escondida uma motocicleta furtada. Ela também revelou o nome de alguns suspeitos que teriam participado do crime.

A Operação ‘Bom Dia’, deflagrada na madrugada de terça-feira (23), percorreu três bairros da cidade e contou com a participação de dez policiais. Conforme apurou a polícia, as motocicletas foram furtadas no domingo (21) e eram negociadas por até R$ 450. Com um dos envolvidos equipe da PM ainda encontrou uma bolsa e joias.

Os menores apreendidos e os homens presos e as motos recuperadas foram encaminhados para a delegacia do município.