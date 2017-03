MÃ£e de filho especial percebe ladrÃ£o em terreno sai para ver e acaba esfaqueada

Joquei Club Mãe de filho especial percebe ladrão em terreno sai para ver e acaba esfaqueada

Uma moradora residente na Rua dos Andes, no Jardim Jóquei Club, foi vítima de esfaqueamento ao impedir um roubo, por volta da 1 hora desta quinta-feira (30). Ela dava banho no filho, que é especial, quando percebeu o ladrão invadir a residência.

De acordo com informações do registro, a vítima estava nos fundos da casa dando banho no menino e a porta do banheiro estava aberta. No quintal há uma lâmpada com sensor de presença e ela percebeu quando a luz acendeu e o cachorro começou a latir.

Ao sair para ver o que acontecia, a vítima encontrou o rapaz, de aproximadamente 28 anos, forte, moreno claro, de cabelo raspado, no quintal da casa. O suspeito levantou uma faca e foi na direção da vítima, dando um golpe para tentar acertar a cabeça dela.

A vítima descreveu que colocou a mão na frente com muita força para tentar segurar a arma branca, mas não conseguiu e sofreu um corte na mão direita. O ladrão saiu correndo e não levou nada, mas a vítima procurou a delegacia para registrar o roubo na forma tentada.