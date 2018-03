MÃ£e e filha ficam gravemente feridas em acidente na ponte velha de Coxim

Mãe e filha ficam gravemente feridas em acidente na ponte velha de Coxim

Daniele Macedo de Mattos, de 23 anos, e sua filha de apenas sete anos ficaram gravemente feridas em um acidente na noite deste sábado (24), na ponte velha, no bairro Piracema, em Coxim.

Daniele conduzia uma motocicleta Yamaha XTZ, quando acabou colidindo contra um VW Gol, que seguia pela ponte no sentido contrário.

Daniele sofreu escoriações abrasivas pelo corpo, laceração no joelho esquerdo, já a criança uma possível fratura do fêmur da perna esquerda e possível trauma abdominal. Elas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhadas ao Pronto Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura.

A Polícia Militar, o GTRAN (Grupamento de Trânsito) estiveram no local isolando e interrompendo a passagem pela ponte até a chegada dos peritos do Núcleo Regional de Perícias de Coxim.