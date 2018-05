Santo Amaro Mãe e filha tem pertences e veículo levados por criminoso armado "Enquanto chegavam em casa"

Mãe e filha, de 58 e 26 anos, foram rendidas na garagem de casa por bandido armado. O caso aconteceu na noite de ontem, segunda-feira (7), na Vila Palmira, região do Santo Amaro, em Campo Grande. O carro e o celular de uma das vítima foram levados.

De acordo com o boletim de ocorrência, a jovem e a mãe chegavam em casa, cada uma em um veículo, quando foram rendidas por um homem armado que aproveitou o portão aberto da garagem para invadir a residência.

Antes de entrar na residência, as duas avistaram o suspeito parado na esquina do quarteirão, mas não se importaram, pois sempre há movimentação de pessoas na rua. Armado com revólver, o autor anunciou o assalto e mandou que as vítimas fossem para o banheiro dizendo que não faria nada com elas.

Após a ação, o criminoso que aparentemente agiu sozinho fugiu levando a bolsa com vários documentos, o celular, e o Chevrolet Agile (de placa NRL-4523) de uma das vítimas. O veículo roubado ainda não foi localizado nem o assaltante identificado. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.