Centro Mãe e filho de 2 anos são rendidos por bandidos em frente ao banco "Assustada com a situação, a vítima abriu a porta e saiu correndo com a filha nos braços"

Foto: Reprodução/Marcos Ermínio

Vítima de 33 anos, que aguardava o marido dentro de uma caminhonete Volkswagen Amarok junto com a filha de 2 anos, foi rendida e teve o veículo roubado, por volta das 20h de ontem (22), em frente ao Banco Itaú, na Avenida Mato Grosso, região central de Campo Grande. Um dos suspeitos de ter cometido o crime, Luiz Fernando Rodrigues, 27 anos, foi preso.

Segundo o boletim de ocorrência, o marido da mulher de 35 anos estacionou a caminhonete e foi ao banco, enquanto a esposa dele e a filha de 2 anos ficaram no automóvel. De repente, segundo relatos da família à polícia, dois homens apareceram e bateram no vidro do veículo dizendo para a mulher ficar quieta.

Assustada com a situação, a vítima abriu a porta e saiu correndo com a filha nos braços. Os bandidos, então, entraram no carro e fugiram. A mulher contou em depoimento que a intenção dos bandidos era levar ela e a criança com reféns. Após a ação, a Polícia Militar foi comunicada sobre o roubo e durante rondas conseguiu localizar a caminhonete no cruzamento das ruas da Conquista com a Vaz de Caminha, no Jardim Noroeste.

O motorista foi abordado e preso com dois celulares roubados, R$ 412 e a bolsa da vítima. À polícia, Luiz disse que apenas deu suporte para os dois comparas conhecido como Lele e Mascote cometer o assalto. A polícia vai buscas para encontrar o dois homens que continuam foragidos. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento.