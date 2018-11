Jardim Tijuca Mãe encontra filho morto amordaçado em casa com mãos e pés amarrados O interior do imóvel estava todo revirado

Foto: Reprodução

Morto com as mãos e pés amarrados, Luiz Roberto Pereira dos Santos de 26 anos, foi encontrado no quarto de sua casa, em um conjunto habitacional no Bairro Jardim Tijuca, em Campo Grande, na noite de ontem, domingo (4).

De acordo com o registro, o corpo foi encontrado pela mãe do rapaz, quando ela chegou em casa. Além de estar com pés e mãos amarrados, a vítima também estava com a boca amordaçada. A suspeita é que ele tenha sido morto asfixiado.

Ainda segundo a polícia, o interior da casa estava todo revirado. Nos registro, testeminhas contam que na madrugada de domingo, vizinhos ouviram gritos e durante a manhã e teriam visto a movimentação de quatro homens no local.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga.