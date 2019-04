SÃO GABRIEL DO OESTE Mãe morre, pai e filha sobrevivem à capotagem em MS Mulher estaria sem cinto de segurança

Corpo da vítima ainda no local do acidente, antes de ser recolhido por peritos. Foto: Reprodução/Veja Aqui MS

Thaise dos Santos Beck, de 28 anos, morreu após capotagem de caminhonete F250, em São Gabriel do Oeste, na tarde de ontem, domingo (07). Filha e esposo da vítima ficaram gravemente feridos.

Segundo boletim de ocorrência, Thaise, o esposo, Clenei Júnior Piccoli e a filha, de apenas 03 anos, retornavam de um festival de manobras automotivas que aconteceu no município. Durante o trajeto de volta a casa, a família acabou capotando a caminhonete. Segundo informações do repórter Sidney Assis, o esposo de Thaise era quem dirigia o veículo, no momento do acidente, Thaise acabou arremessada para fora da caminhonete, vindo a morrer no local.

Já seu marido e a filha foram levados para o hospital municipal, onde aguardam vaga para serem transferidos para Campo Grande. O quadro clínico da criança está instável e, embora seja grave a menina não corre risco de morte ao contrário de seu pai, que também ficou bastante ferido.

Conforme informações dos peritos do Núcleo Regional de Perícias de Coxim, Thaise não utilizava o cinto de segurança, o que poderia ter evitado o óbito.

Peritos de Coxim foram acionados para apurar as causas do acidente e em seguida, encaminhar o corpo para o Instituo Médico Odontológico (IML) do município vizinho, as circunstâncias do acidente serão investigadas.