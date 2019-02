DOURADOS Mãe que matou filho de 18 anos a facadas, diz não se arrepender Caso será investigado, mulher responderá crime em liberdade

Mulher foi encontrada embriagada, após o crime Foto: Osvaldo Duarte/ Dourados News



?Eliane Romero, de 38 anos, acusada de ter matado o próprio filho, Clodoaldo Romero Ramires, de 18 anos, na manhã de ontem (24), em Dourados, foi ouvida e liberada para responder pelo crime em liberdade. O jovem recebeu várias facadas e não resistiu aos ferimentos.

Horas após o crime, lideranças indígenas da Aldeia Bororó encontraram a mãe, ela confessou ter esfaqueado o filho, no entanto, disse não saber da morte do rapaz.

Conforme o site Dourados News, a mulher estava embriagada, e disse não ter se arrependido do fato, já que, segundo ela, o rapaz a furtava constantemente.

“Ele me roubou (sic) duas bicicletas e um celular. (...) peguei a faca e achei que tinha ferido no braço, só, não sabia que tinha matado ele. (...) arrependida eu não estou (...) ele me roubou demais, por causa dele eu já perdi minha casa”, justificou a mãe.

O caso é investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Dourados. ?