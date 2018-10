São Conrado Mãe vai dar ré no carro e atropela filha de dois anos A menina teve traumatismo craniano

Uma menina de 2 anos foi atropelada na garagem de casa quando a mãe dava ré no carro, no fim da tarde de segunda-feira (15), no bairro São Conrado, em Campo Grande. Uma das rodas traseiras teria passado sobre a criança.

O primeiro socorro foi feito pelo Corpo de Bombeiros, que transportou a criança sob escolta de diversas viaturas da polícia por conta do horário de pico. A menina foi passada para ambulância do Samu com médico e então levada para Santa Casa.

A menina teve traumatismo craniano, entre outros ferimentos, e o estado dela é considerado grave.