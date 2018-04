Mais de 2,5t de maconha é apreendida sob carga de aveia

A Polícia Militar apreendeu 2,5 toneladas de maconha escondidos sob carga de aveia a granel na manhã desta quinta-feira (12/4). O fato ocorreu próximo ao município de Amambai e resultou na prisão de uma pessoa.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta de 10h os policiais rodoviários abordaram uma carreta Scania com placas de Lageado (RS).

O condutor de 35 anos afirmou ter saído do Rio Grande do Sul com destino a Amambai.

Chegando na cidade sul-mato-grossense contatou homem não identificado e recebeu o veículo para ser carregado. A viagem seria realizada até Sertão Santana (RS) e pelo transporte receberia R$ 10 mil.

A ocorrência acabou encaminhada até a delegacia de Polícia Civil de Amambai, para providencias cabíveis.