POLÍCIA Manicure é suspeita de matar recém-nascido após o parto em Dourados Ela deu à luz sozinha e o recém-nascido chegou morto ao hospital

Crédito: Osvaldo Duarte- Dourados News Foto: Crédito: Osvaldo Duarte- Dourados News

Uma manicure de 21 anos, residente do município de Dourados, é suspeita de ter assassinado o filho recém-nascido. Ela escondeu a gravidez da família e o bebê morreu após o parto nesta quinta-feira (17).

A Polícia Civil investiga a morte e, segundo o Dourados News, deve autuar a mulher por homicídio. A mãe da criança está internada no Hospital Universitário da UFGD.

A suspeita teria se queixado de dores durante expediente no salão que presta serviço. Após passar mal, ela se automedicou e, por volta de 10h30, quando estava sozinha, entrou em trabalho de parto.

Minutos depois, duas pessoas chegaram e perceberam a situação, acionando o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A mãe e o bebê, que já havia nascido, foram encaminhados ao hospital, mas a criança já estava morta.

Ainda conforme o site, a mulher responderá por homicídio, pelo fato de não ter contado sobre a gravidez e não buscar socorro no momento em que passou mal.

O corpo do bebê, do sexo masculino, que nasceu com 3,3 quilos, foi encaminhado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal). O caso segue sob investigação.