Marceneiro é preso com crack e cocaína que iria para o Paraná

Foto: Osvaldo Duarte

O marceneiro Rafael Martins Prestes, 23 anos, morador na cidade de Telêmaco Borba, no Paraná, foi preso no Terminal Rodoviária de Dourados, por volta das 18h40 deste sábado, por uma equipe da Guarda Municipal de Dourados, com um quilo de crack e um quilo e 50 gramas de cocaína, que estavam sendo transportados em um ônibus que fazia o itinerário Ponta Porã/Campo Grande.

A cocaína foi encontrada no interior do coletivo sobre a poltrona usada por Rafael. Já o crack estava em uma sacola no bagageiro externo do veículo.

Levado para a delegacia do 1º Distrito Policial de Dourados, Rafael assumiu a posse do crack, mas negou ser o proprietário da cocaína. Ele disse ainda que estava levando a droga para o Paraná para pagar os traficantes da região, já que é usuário e contraiu uma dívida de R$ 1.800, e faz a viagem para quitar a mesma.

Rafael foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e foi recolhido a uma das celas da delegacia, onde ficará à disposição da justiça.