VIOLÊNCIA Marido joga álcool e ateia fogo em esposa grávida de 6 meses Caso chocou moradores da pacata Itaguaí-RJ

Foto: Reuters

Altair Ferreira da Silva, de 41 anos, foi preso ontem, segunda-feira (08), em Itaguaí (RJ), após atear fogo na própria esposa, Fernanda de Jesus Neves, de 26 anos, a vítima está grávida e teve 60% do corpo queimado.

Segundo o jornal 'Extra', a Polícia Civil informou que o homem, foi encontrado por agentes da 50ª Delegacia de Polícia de Itaguaí e contra ele já havia um mandado de prisão preventiva.

Conforme os agentes, a vítima estava na casa do casal conversando e bebendo com um amigo no quintal. Na ocasião, Altair chegou à residência iniciou uma briga com a mulher, após expulsar o outro homem.

Depois, ele jogou álcool no corpo da companheira e ateou fogo. A vítima espera um filho do casal — está grávida de seis meses. Ela foi socorrida e levada para o hospital. Tanto ela quanto o bebê sobreviveram.

O MS Notícias entrou em contato com os Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, local para onde a vítima teria sido encaminhada, no entanto, o Hospital não confirmou se mesma se encontrava internada na unidade e disse apenas repassar situações clínicas aos familiares.