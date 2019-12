Marido manda dar tiro na cabeÃ§a da esposa na frente dos filhos

CRUELDADE Marido manda dar tiro na cabeça da esposa na frente dos filhos Um dos matadores disse às crianças que a morte foi encomendada pelo pai, conhecido como "Caverninha"

Foto: Reprodução

Uma jovem de 25 anos, identificada como Daiany Tatsch Gorget Duarte, foi assassinada com um tiro na cabeça dentro de casa a mando do marido, preso na Penitenciária Central do Estado (PCE), na madrugada de ontem, segunda-feira (30), no residencial Gilson de Barros, em Várzea Grande.

As informações preliminares são de que três crianças estavam na casa no momento do crime. Uma delas relatou a policia de que um dos executores afirmou que a morte seria a mando do pai, conhecido como “Caverninha”, que está preso na PCE.

A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência com os primeiros relatos e no local constatou que três crianças estavam na casa e podem ter presenciado a morte da mãe. O relato de uma testemunha é que dois homens invadiram a casa e efetuaram um tiro na cabeça da jovem.

Após atirar, o suspeito disse a uma das crianças que o pai, identificado como Isaias Pereira Duarte, teria encomendado a morte da mãe. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou o óbito.

Equipes da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP) e Politec foram acionadas para os procedimentos de investigação e perícia.

A PM tentou contato com o Conselho Tutelar, porém sem êxito. As crianças ficaram sobre os cuidados da avó materna.