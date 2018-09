Marido preso por espancar a mulher sorri para foto em delegacia O suspeito vai responder criminalmente por violência doméstica e porte ilegal de arma

Foto: Polícia Civil de Mato Grosso/Assessoria

Um homem de 32 anos, suspeito de espancar a esposa foi preso na última quinta-feira (13) em Sorriso, a 420 km de Cuiabá. A agressão aconteceu na terça-feira (11).

A Polícia Civil informou que Marcelo Felipe Morelo teve a prisão preventiva decretada pela 2ª Vara Criminal de Sorriso. Ao ser fotografado na delegacia, ele sorriu para a câmera.

De acordo com o G1, a vítima, de 33 anos, que foi espancada, está internada em um hospital.

O suspeito vai responder criminalmente por violência doméstica e porte ilegal de arma. Ele portava uma arma, do tipo pistola Beretta, que estava carregada com 6 munições.

O caso de agressão contra a esposa foi denunciado pela família da vítima. Após o espancamento, Marcelo deixou a esposa na porta da casa dos familiares dela.

Ainda de acordo com a polícia, Marcelo é usuário de drogas. Ele agrediu a vítima com socos por todo o corpo e coronhadas e também a ameaçou de morte com uma pistola.

O casal tem um filho de 11 anos mora no bairro Jardim Europa.

Marcelo foi encaminhado nesta sexta-feira (14) à Penitenciária Osvaldo Florentino Leite Ferreira, depois de passar por audiência de custódia.