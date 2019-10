VIOLÊNCIA Marido suspeito de matar mulher e compartilhar fotos é encontrado morto em hotel Sul-mato-grossense que viva em Ivaí, no Paraná com a esposa, tinha um filha de 3 anos com a vítima

Psicóloga foi morta a facadas, em Ivaí, nos Campos Gerais do Paraná Foto: Fábio Ângelo/RPC Ponta Grossa

Foi encontrado morto na noite de ontem (29), em um hotel no Paraná, o sul-mato-grossense André Luis Perrinchelli Cavalheiro. Ele era suspeito da morte de sua mulher, a psicóloga, Leonisse Micheli Kobelnik, de 31 anos. Executada a facadas, na noite anterior (28), em Ivaí, na região dos Campos Gerais do Paraná. Após executar a vítima a facadas, o suspeito compartilhou fotos da mulher morta via Whatsapp.

Conforme a polícia paranaense, André, natural de Bataguassu, interior de Mato Grosso do Sul, vivia com a vítima no município de Ivaí, local onde a esposa de André trabalhava como psicóloga na Prefeitura. O homem era o principal suspeito da morte da esposa, com quem tinha uma filha, de 3 anos. A polícia descobriu, por meio de um parente de André que vive em Ponta Grossa, que o suspeito havia deixado a criança na casa dos parentes, bem como, um veículo, em seguida André fugiu a pé, sendo encontrado no final da noite de ontem (29), morto, com um tiro na cabeça, em um quarto de hotel em Ponta Grossa.

"O principal suspeito do crime está postando mensagens tentando justificar o que teria ocorrido. As investigações demonstram que teria sido um crime passional, cometido em razão da condição sexual feminina da vítima, por isso é tratado como feminicídio", disse o delegado Luis Gustavo Timossi, responsável pelo caso.

O CASO

Leonisse foi encontrada amordaçada e com sinais de golpes de faca em casa. No início da noite de ontem (29) Andre Perrinchelli também foi achado morto com um tiro na cabeça em um hotel de Ponta Grossa.

A mulher será velada na cidade de Ivaí. Já corpo de André será trazido para Bataguassu.