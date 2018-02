Dourados Mato-grossense é presa com maconha na rodoviária de Dourados

Foto: Osvaldo Duarte

Thayse da Silva Rodrigues, 22, moradora na cidade de Rondonópolis (MT), acabou presa na madrugada deste sábado (17/2) em Dourados por tráfico de drogas. O flagrante ocorreu por volta de 3h no Terminal Rodoviário Renato Lemes Soares.

Guardas municipais que realizavam rondas pelo local abordaram ônibus que fazia a linha entre Ponta Porã e Campo Grande.

Durante a checagem, encontraram mala no bagageiro com 20 tabletes de maconha, totalizando 18,8 quilos da droga. Através do ticket a equipe chegou até a suspeita.

Ela confirmou a propriedade do entorpecente e disse ter sido contratada por um homem para pegar a droga na região de fronteira e leva-la até a cidade onde reside. Pelo serviço receberia R$ 2 mil.

Encaminhada ao 1º Distrito Policial e autuada em flagrante pelo tráfico.