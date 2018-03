MecÃ¢nico Ã© assassinado a tiros por dupla de moto em conveniÃªncia

Jardim Universitário Mecânico é assassinado a tiros por dupla de moto em conveniência Vítima foi atingida nas costas e braço, morrendo a caminho do hospital

Por: Correio do Estado

Foto: Adilson Domingos

Mecânico de motos identificado como Yuri Nunes, de 22 anos, foi assassinado na noite de ontem, em Dourados, em uma distribuidora de bebidas na região do Jardim Universitário. A suspeita é de que os autores estivessem em uma moto azul, modelo off-road.

Conforme apurado, o estabelecimento está localizado na Rua Manoel Santiago. Os autores chegaram de surpresa, atingiram a vítima nas costas e em um dos braços, fugindo em seguida. Eles teriam sofrido acidente e abandonado a moto nas imediações.

A polícia foi acionada e fez rondas pela região, mas nenhum deles foi encontrado. Yuri foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu a caminho do Hospital da Vida. A polícia investiga as causas do crime.