Médico denuncia travesti após ser extorquido por R$ 200 em Campo Grande

Médico neurologista, de 32 anos, denunciou um travesti em Campo Grande, após ser extorquido no valor de R$ 200. Segundo o delegado Enilton Pires Zalla, plantonista da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), o profissional procurou a polícia e afirmou não ter nenhum contato com o suspeito.

"Ele alegou que o travesti o procurou pelas redes sociais, dizendo que iria expor o ocorrido e também fazer barraco no consultório. O médico disse que fez a transferência para o suspeito e isto será apurado. Nestes casos, nossa sugestão é que a pessoa não entregue quantias em dinheiro e procure a polícia", afirmou ao G1 o delegado.

Ainda conforme a ocorrência, o médico está em Campo Grande há 7 meses. Ele denunciou ainda que o suposto travesti alegou que o procuraria em seu consultório novamente, para falar de um suposto programa e pedir ainda mais dinheiro, nos próximos 15 dias.

"Esta pessoa entrou em contato, se identificando como travesti e me exigindo dinheiro. Mesmo sendo inocente em toda esta situação, não quis correr o risco e por isso enviei o dinheiro. Em seguida, fui na delegacia pedindo para que seja aberta uma investigação", contou ao G1o médico, que não será identificado pela reportagem.

Ainda de acordo com o profissional, a pessoa sabia o endereço do consultório, telefone particular e locais em que o médico atua. "Ele me mandou vários prints de fotos do meu site, consultório e outros locais. Realmente, por medo mesmo, de ter a minha imagem caluniada e denegrida, depositei o dinheiro e depois fui na delegacia", finalizou.

O caso foi registrado como extorsão. A pena para este tipo de crime varia de 4 a 10 anos de prisão, além da multa.