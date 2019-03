MUNDO NOVO Menina de 11 anos é encontrada morta em casa com tiro na cabeça Arma seria do pai da vítima

Foto: Reprodução/Redes sociais

Heloisa da Silva Antunes, de 11 anos, morreu na noite de ontem, domingo (17), com um tiro na cabeça. O caso ocorreu em Mundo Novo. A menina era filha do Subtenente da Polícia Militar de Iguatemi, José Luis Corrêa Antunes.

Segundo o boletim de ocorrência, a criança estava em um quarto da casa onde morava com a família, quando foi atingida na cabeça por um tiro de pistola .40. A menina morreu na hora.

A Polícia Militar foi acionada por vizinhos que ouviram o tiro. Quando chegaram ao local, os militares foram recebidos pela mãe da vítima que, chorando, contou que a filha havia tirado a própria vida.

Segundo o delegado Claudineis Galinari, da Delegacia Regional de Polícia de Naviraí, a arma era de uso particular do subtenente.

A Polícia Civil investigará as circunstâncias do disparo e trabalha com as hipóteses de suicídio e tiro acidental. O caso foi registrado como morte a esclarecer.