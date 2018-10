Ciúmes Menina de 13 anos é esfaqueada por homem de 28 com quem mantinha relacionamentos Desconfiou de traição

Uma adolescente de 13 anos foi torturada e esfaqueada por um homem com quem tinha realcionamento, o caso aconteceu durante a madrugada desta terça-feira (2), na região do Anhaduizinho, na Capital. A vítima foi levada para a Santa Casa de Campo Grande.

Segundo a Polícia Civil, por volta das 3 horas, o homem de 28 anos, com quem menina tinha relacionamento, passou a torturá-la ao desconfiar de uma traição. Quando a menina disse que não o estava traindo, ele teria dito a ela que já que tinha começado (as agressões), teria que terminar.

Com uma faca, o homem passou a esfaquear a adolescente, que gritou por socorro. O pai do homem acordou com os gritos e flagrou o filho com a faca nas mãos e todo sujo de sangue. Ainda conforme o registro ele fugiu ao ver o pai.

A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram chamados e a menina, que sofreu um ferimento no pescoço, foi levada para a Santa Casa.

Segundo a assessoria de comunicação do hospital, a garota está na área verde do hospital e não corre risco de morte. O caso foi registrado na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), como feminicídio na forma tentada e tortura.