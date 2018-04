Itaquiraí Menina de 8 anos morre atropelada por caminhão e outra fica ferida Motorista vai responder por homicídio culposo no trânsito

Por: Correio do Estado

Foto: Ta Na Mídia Naviraí

Menina de oito anos identificada como Patrícia Queiroz dos Santos morreu atropelada por caminhão no final da tarde de ontem, no município de Itaquiraí. Outra garota, de nove anos, ficou ferida e foi socorrida por equipe do Hospital Municipal. O motorista prestou esclarecimentos e vai responder por homicídio culposo - quando não há intenção de matar.

Segundo o site Ta Na Mídia Naviraí, o motorista, de 32 anos, afirmou que seguia pela Rua das Tulipas, no Jardim Primavera, e enquanto fazia conversão à esquerda para acessar a Rua das Margaridas, percebeu que havia duas crianças na calçada. Ele seguiu com a manobra, mas logo depois sentiu vibração estranha no veículo.

Ao olhar pelo retrovisor, viu uma das meninas caída perto da roda. O homem acionou o 190 pedindo socorro. No local, o resgate constatou que Patrícia estava inconsciente e tentaram reanimá-la, mas sem sucesso. A outra menina foi encaminhada ao hospital em estado de choque, com escoriações. O caso é investigado.