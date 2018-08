Alerta Menino de 9 anos morre e mãe suspeita de "desafio de asfixia" na web

Um menino de 9 anos se enforcou no quintal de casa, no Recife – a mãe acredita que o filho fez isso influenciado por desafios de asfixia que circulam na internet.

Em depoimento à polícia, a mãe do garoto contou que ele mal dormiu na noite que antecedeu a tragédia porque usou muito celular. Ela retirou o aparelho dele e disse que só lhe devolveria alguns dias depois. Naquela noite, o menino se enforcou e morreu.

A Polícia Civil não descarta a hipótese apresentada pela família e informou que espera resultados de laudos – o celular do garoto está sendo periciado.

sofreu queimaduras graves em 49% do corpo após participar do “desafio do fogo” chocou os Estados Unidos nesta semana e repercutiu internacionalmente." data-reactid="25" type="text">A notícia de uma menina de 12 anos que sofreu queimaduras graves em 49% do corpo após participar do “desafio do fogo” chocou os Estados Unidos nesta semana e repercutiu internacionalmente.

Conhecido na web por seu nome em inglês “Fire Challenge”, o desafio consiste em espalhar líquidos inflamáveis pelo corpo e incendiá-lo, enquanto uma câmera filma a cena para depois compartilhá-la nas redes.