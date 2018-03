Menino desaparecido foi encontrado morto prÃ³ximo de sua casa

Nova Andradina Menino desaparecido foi encontrado morto próximo de sua casa Polícia Civil investiga o caso desde o dia do desaparecimento

O menino desaparecido da rua Luis Ortega Junior no bairro Argemiro Ortega, em Nova Andradina, na manhã do último domingo (11), Vitor Figueiredo Rodrigues Peixin de 10 anos, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (13), próximo de sua residência, em cima do telhado de uma residência.

A Polícia Militar recebeu o chamado via 190 logo nas primeiras horas desta manhã. No local, equipes da PM preserva o local até a chegada da Polícia Civil e Perícia Criminal.

Desde o dia do seu desaparecimento, equipes da SIG (Seção de Investigações Gerais) da Delegacia de Polícia Civil trabalham no caso. Familiares, amigos e voluntários saíram em buscas pelas matas e córregos existentes na região, entre o domingo e esta segunda-feira (12).