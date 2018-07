Dourados Menor colide com Honda Civic em poste após roubar três carros em oficina que trabalhava "Com ajuda de comparças"

Foto: Divulgação

O adolescente de 17 anos invadiu uma oficina mecânica onde ele trabalhava e com a ajuda de outras pessoas ainda não identificadas furtou três carros na noite de ontem, quarta-feira (11) em Dourados, a 233 km de Campo Grande. Dois veículos, um Honda Civic e um Hyundai i30, já foram encontrados batidos, mas a polícia ainda tenta localizar um Fiat Punto.

Porém, antes do registro do fato por parte do dono do estabelecimento, na manhã de hoje, quinta-feira (12), o menor se envolveu num grave acidente no cruzamento da avenida Marcelino Pires com a rua Eulália Pires.

Na direção do Honda Civic, o jovem perdeu o controle de direção do veículo e acabou colidindo e derrubando um poste de energia.

O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e logo depois o rapaz foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Dourados, onde realizou teste de alcoolemia, alegando ter pegado o carro do tio e liberado em seguida.

Horas depois, o proprietário da oficina chegou à delegacia denunciando o caso e descobriu que o veículo do acidente estava no local. Posteriormente, a polícia descobriu também o ‘paradeiro’ do I-30, batido na região do Jardim Novo Horizonte.

O caso é investigado e ainda não há informações sobre o Fiat Punto.