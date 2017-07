Tráfico "Miguelitos" jogados no chão; homem é preso com 970 quilos da 'erva' "O traficante acabou preso após perseguição policial"

João Mateus Leopoldino (53), foi preso após jogar pregos na BR-267 para evitar que policiais o capturassem, porém, a fuga não deu certo. Ele foi flagrado com 970 quilos de maconha, por volta de 16h30 de do domingo (9), em Guia Lopes da Laguna, cidade distante 227 km de Campo Grande.

Conforme registro, a PRF (Polícia Rodoviária Federal), abordou um carro modelo Astra com placas de Botucatu (SP), conduzido por Alessandro Delavi da Silva (26). Os políciais então iniciaram revista no veículo e o motorista ficou bastante nervoso. Em seguida o condutor de um Fiat Linea que trafegava pela rodovia, realizou uma manobra brusca e retornou sentido à cidade de Jardim.

Ainda de acordo com o registro, os policiais começaram a perseguir o carro, quando o condutor do Fiat entrou na rodovia MS-382 sentido a Bonito. O motorista fez várias manobras bruscas, dirigiu pela contramão e começou a jogar "miguelitos", uma espécie de pregos para furar pneus, em direção da viatura.

Os policiais começaram a atirar nos pneus do carro para conter o condutor. Um dos pneus do Fiat estourou e o carro parou. João Mateus tentou fugir, mas caiu no chão e foi preso. Dentro do carro estavam 970 quilos de maconha.

João contou que foi contratado para pegar o carro com a droga em Ponta Porã e levaria para São Paulo. Ele receberia R$ 5 mil pelo transporte. Os policiais suspeitam que Alessandro fazia serviço de batedor, mas o caso será investigado.