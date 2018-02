Assassinado Milionário ganhador da Mega-Sena é morto no interior do Ceará A vítima recebeu um prêmio de R$ 39 milhões

Foto: Reprodução

O milionário ganhador da Mega Sena, Miguel Ferreira de Oliveira, 49 anos, foi morto no município de Campos Sales, na madrugada do último domingo, 4.



Segundo a Polícia Civil, a vítima estava em uma pizzaria quando foi surpreendida por um homem armado, que efetuou três disparos de arma de fogo. Miguel morreu no local. Ainda não há presos relacionados ao crime. Miguel morava em São Paulo, mas quando ganhou o prêmio se mudou para o Ceará e passou a viver de aluguel de imóveis.

A vítima recebeu um prêmio de R$ 39 milhões, em um sorteio realizado no ano de 2011.



Denúncias

As denúncias relacionadas ao caso podem ser feitas pelo número 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o telefone da delegacia, pelo número (88) 3533-1309. O sigilo é garantido.