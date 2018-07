Aquidauana Militar cai em golpe de financeira e perde 15 mil reais A recuperadora de crédito deveria saldar a dívida da vítima junto a outra instituição bancária

Foto: O Pantaneiro

Caso de estelionato foi registrado nesta segunda-feira (9) na Delegacia de Polícia de Aquidauana. Um militar de 43 anos relatou que dias atrás uma pessoa que se apresentou pelo nome de Renata Cardoso, suposta representante de uma recuperadora de crédito chamada Assessoria Master, com sede em Itaara, Rio Grande do Sul, apresentou proposta de empréstimo financeiro à vítima do golpe.

Conforme o boletim de ocorrência, após alguns contatos e apresentação de contrato de financiamento via e-mail, o militar aceitou a proposta e efetuou transferência bancária no valor de R$ 15 mil para uma conta corrente na Caixa Econômica Federal, aberta em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Ainda segundo o registro, o valor pago teria a finalidade de quitar outro empréstimo bancário feito pela vítima já contraído em instituição bancária. A empresa Assessoria Master deveria ter quitado a dívida junto à outra financeira e ainda retornaria um valor a mais ao militar, o que não aconteceu.

A vítima efetuou a transferência, mas permanece com a dívida total no outro banco. O caso segue para investigação da Polícia.